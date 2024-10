Paolla Oliveira rebate cobranças por corpo perfeito: "Não quero ser"

Paolla Oliveira, que foi confirmada como Heleninha Roitman, no remake da novela Vale Tudo, que estreia em 2025, no horário das nove da Globo, abriu o jogo sobre como lida com as cobranças constantes sobre as atrizes no meio artístico.

"Não quero ser"

Em entrevista à revista Quem, a artista deu sua opinião sobre o assunto: "Todo mundo é um pouco famoso hoje (risos). Mas as famosas à moda antiga foram criadas para ser perfeitas, não dar problema, não andar descabelada, não chorar, não ser vulnerável… Eu faço parte dessa geração, mas decidi que também não quero ser", iniciou.

"Não quero ficar para trás no que não me fazia bem. É olhar para frente e aprender com essa galera, com a juventude, que fala, que se expõe", declarou Paolla Oliveira. Sincera, a atriz destacou que pretende inspirar outras mulheres nas redes sociais.

"O que eu venho falando agora faz parte de uma mudança muito genuína minha, um desejo de ser melhor, de completar esses 10 anos e falar: ‘eu vou colocar em prática tudo o que eu aprendi até agora", disse a namorada do cantor Diogo Nogueira. "Para mim, as outras mulheres é que são grandes plataformas. Quando elas falam e eu consigo me ligar e me identificar com qualquer uma que seja, com a idade que tenha, de perto ou de longe, eu me movimento também", pontuou Paolla.

