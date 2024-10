Giselle Prattes, aos 44 anos, não esconde a emoção ao se preparar para ser avó pela primeira vez. A atriz revelou que sempre sonhou com esse momento e agora está pronta para receber o neto de braços abertos. O anúncio veio nesta quarta-feira (16), trazendo alegria à família Prattes.



Leia também: Sabrina Sato falou em sonho de desfilar no Carnaval grávida

Em entrevista recente, Giselle comentou sobre a possibilidade de uma gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes, dizendo que vê a chegada de um neto como uma grande bênção. A atriz destacou que o mais importante é que seu filho Nicolas siga um caminho que o faça feliz, celebrando cada momento.

"Acho que toda mãe eventualmente pensa nisso", brincou Giselle, referindo-se à expectativa de ser avó. Ela expressou sua felicidade ao ver Nicolas formando sua própria família, mostrando que está ansiosa para viver essa nova fase de sua vida com muito amor e alegria.

Sabrina Sato, que já é mãe de Zoe, de 5 anos, do relacionamento anterior com Duda Nagle, também se mostrou radiante com a notícia. Junto com Nicolas, o casal vinha dando sinais de que uma nova fase se aproximava. Uma dessas pistas foi uma homenagem carinhosa de aniversário que Nicolas fez à mãe.

Leia também: Momentos marcantes da passagem de Bruno Mars por SP

No dia 28 de setembro, Nicolas escreveu sobre "formar sua própria família", dando um indício claro do que estava por vir. O anúncio da gravidez foi recebido com entusiasmo pelos fãs e seguidores, que acompanharam os primeiros passos desse novo capítulo da vida de Nicolas e Sabrina.

Agora, Giselle Prattes se prepara para assumir um novo papel: o de avó. Para ela, essa fase é muito mais do que apenas uma mudança familiar; é uma oportunidade de se conectar com uma nova geração, aproveitando cada momento e transmitindo amor e sabedoria ao seu neto que está a caminho.

O post Mãe de Nicolas Prattes vê paternidade do filho como ‘grande bênção’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.