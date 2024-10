Vera Viel recebe alta após cirurgia de retirada de tumor raro

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (16), após passar por uma cirurgia delicada para remover um Sarcoma Sinovial na coxa esquerda. O procedimento foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde a recuperação de Vera foi acompanhada de perto por uma equipe médica dedicada.

A operação ocorreu na última sexta-feira (11), marcando um momento desafiador para Vera e sua família. Mesmo enfrentando uma condição de saúde séria, a apresentadora mostrou força e fé inabaláveis. Em uma publicação nas redes sociais, ela agradeceu pelo apoio e carinho recebidos durante todo o processo.

"Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado!" foi uma das frases emocionantes compartilhadas por Vera em suas redes. Ao lado dos médicos que a acompanharam, ela expressou sua gratidão, destacando o papel crucial da equipe médica e do apoio espiritual em sua recuperação.

No dia seguinte à cirurgia, Vera completou 49 anos e foi surpreendida por uma comemoração organizada pelo marido, Rodrigo Faro. Com a presença das três filhas do casal — Clara, Maria e Helena — o momento contou com bolo e balões, transformando o aniversário em um símbolo de renascimento e esperança.

"Vivi o sobrenatural", declarou Vera, referindo-se à sua experiência espiritual durante o procedimento cirúrgico. Ela relatou uma sensação única ao invocar o Espírito Santo no momento em que era anestesiada, descrevendo o ocorrido como um marco em sua vida, comparando-o a um novo aniversário.