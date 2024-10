"Vale Tudo": Paulo Vieira recusa convite para estrear nas novelas no remake - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Paulo Vieira havia se tornado assunto recentemente em torno dos rumores que surgiram para integrar o elenco de Vale Tudo, próximo remake da Globo, que estreia em 2025, no horário das nove da emissora, no lugar de Mania de Você.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o humorista estava cotado para assumir o papel de Sardinha, que foi vivido por Otávio Muller na versão original da trama, exibida entre 1988 e 1989. Todavia, ele recusou a proposta.

O convite feito pelo alto escalão da Globo, inclusive, tinha como expectativa o sinal positivo de Paulo Vieira, visto que o papel não possuiria muitas cenas para gravar semanalmente, e seria viável em meio aos compromissos que ele possui programados para o ano que vem.

Paulo Vieira, porém, argumentou que assumir o trabalho seria difícil, visto que prende o artista por um ano, o que o complicaria, por ter uma série de trabalhos confirmados para a mesma época. Na emissora, ele renovou seu contrato até 2027, e para 2025, engatou uma série de trabalhos: a série Pablo e Luisão, que estreará no Globoplay, o programa Avisa Lá Que Eu Vou, que comanda no GNT, e em novembro, será apresentador do Vem Que Tem, atração destinado ao mercado publicitário.

