Fãs lamentam morte de Liam Payne, do One Direction: "Estou em choque"

Cantor marcou uma geração de fãs no mundo todo ao brilhar com o grupo One Direction - (crédito: Reprodução/YouTube)

A morte inesperada de Liam Payne chocou os fãs do grupo One Direction. O cantor morreu nesta quarta-feira (16/10), na Argentina, após cair do terceiro andar de um hotel. Nas redes sociais, os fãs lamentaram a morte do artista.

"Não consigo acreditar na morte do Liam Payne. Simplesmente eles nunca mais vão estar juntos. Eu só consigo chorar. Obrigado por tanto Liam, descansa em paz", disse um internauta. "O Liam Payne postando foto no snapchat minutos atrás e agora chega a notícia de que ele morreu depois de cair de um hotel na Argentina, eu estou em choque", disse outro.

Confira as publicações:

eu to sem chão.



minha infância toda foi acompanhando a one direction. pic.twitter.com/dVOuZsf1Gj October 16, 2024

o liam payne postando foto no snapchat minutos atrás e agora chega a notícia de que ele morreu depois de cair de um hotel na argentina, eu tô em choque pic.twitter.com/YKU2mGOhi3 — vitudos (@vitudos) October 16, 2024

não consigo acreditar na morte do liam payne.. simplesmente eles nunca mais vão estar juntos.. eu so consigo chorar. obrigado por tanto liam, descansa em paz. ????pic.twitter.com/noMOJq0GHF October 16, 2024

pra quem cresceu ouvindo one direction ver essa notícia do falecimento do liam payne é extremamente triste — alan (@alanslvx) October 16, 2024

eu tô paralisada com essa informação de que o liam payne morreu, eu cresci acompanhando esse homem no one direction por ANOS e eu tô completamente sem reação October 16, 2024

perder um dos meninos do one direction é como perder grande parte das minhas memórias da adolescência, to mal — tita (@comentatita) October 16, 2024