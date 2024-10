André Luiz Frambach faz revelações sobre briga familiar de Larissa Manoela

André Luiz Frambach abriu o jogo ao relembrar a briga pública entre Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, com quem rompeu as atividades profissionais e decidiu se afastar no ano passado, após a exposição da vida financeira da família vir à tona.

Em entrevista à revista Quem, o ator, no ar na novela No Rancho Fundo, da Globo, relembrou o apoio concedido à esposa, em meio ao imbróglio. "Quando temos respeito e sabemos o limite da pessoa, respeitamos as decisões dela. Desde que entrei na vida da Lari, ela já estava vivendo um turbilhão de coisas de amadurecimento", disse ele.

"Ela queria e precisava desse espaço, então nada mais fiz do que ser o apoio dela, respeitando suas decisões, e o que ela queria como ser humano, mulher e artista", explicou André Luiz Frambach, que ainda ressaltou toda assistência e apoio emocional concedido a Larissa Manoela.

"Quando ela viu essa força e esse apoio de ‘estou com você e, independente do que acontecer, estarei com você’, ela teve mais coragem ainda de tomar as próprias decisões. Foi muito natural", declarou ele. O ator da Globo também repercutiu as falsas informações que ganharam a mídia envolvendo Larissa Manoela.

"Não tem como dizer que foi fácil, que foi tudo tranquilo, porque foi triste. A Lari não queria nada disso, eu muito menos. E vimos histórias sendo inventadas, mentiras sendo contadas. Mas olhamos um para o outro e falamos: ‘a gente não está junto?, ‘a gente não se escolheu?’ ‘Nós estamos e nos escolhemos. Então nada disso vai nos afetar dentro de casa’. O que as pessoas vão falar, o que a mídia vai falar, o que as pessoas vão achar é um problema delas. O que importa é estarmos unidos dentro de casa. E foi isso que fizemos o tempo todo", pontuou o galã global.

