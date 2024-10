Morre Liam Payne, do One Direction, aos 31 anos

O cantor Liam Payne, integrante da boyband inglesa One Direction, morreu em Buenos Aires nesta quarta-feira (16/10). De acordo com o jornal La Nación, ele caiu do terceiro andar do hotel onde estava hospedado na capital argentina.

O jornal ainda informou que a polícia teria sido chamada ao hotel para conter um homem agressivo. Não se sabe se há relação com a morte de Liam.

O cantor nasceu na Inglaterra, em 29 de agosto de 1993. Ele ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido escolhido para a boyband One Direction, com a qual lançou cinco ábuns. O single de estreia, What Makes You Beautiful, vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

Liam deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.

Mais informações.