Projeto Sensorial palco-céu promove experiência musical inclusiva

Entre esta quinta-feira (17/10) e 24 de outubro, o projeto musical Duo Palco-Céu apresenta a iniciativa Sensorial — uma experiência musical inclusiva para instituições do DF que atendem pessoas com deficiência (PCDs). Os espetáculos apresentam a viola caipira e a viola de gamba para a juventude brasiliense.

A programação começa nesta quinta-feira (17/10), na unidade da Asa norte da APAE, seguida pelo Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV) nos dias 21, 22 e 24 de outubro. A Escola Bilíngue Libras e Português sediará o projeto em 23 de outubro. O espetáculo conta com as participações especiais de Vavá Afiouni nas percussões e no cavaco, e Débora Zimmer e Ayla Gresta nas Paisagens Sonoras.

O Duo Palco-Céu é responsável por realizar projetos musicais em escolas da rede pública do DF desde 2018. O projeto já alcançou mais de 41 mil crianças e adolescentes em instituições de ensino, iniciativas com feedbacks positivos dos estudantes e equipes pedagógicas.

Serviço

Projeto Sensorial Palco-céu

Nesta quinta-feira (17/10), quatro apresentações no período da tarde, na APAE Asa norte. Nos dias 21, 22 e 24 de outubro, três apresentações no período da tarde, no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. No dia 23 de outubro, três apresentações de manhã e duas à tarde, na Escola Bilíngue Libras e Português. Mais informações nas redes sociais do projeto