Musical para crianças conta história do choro em sessões no CCBB

Conduzido pelas mãos de uma feiticeira duplamente centenária, o público mergulha no Rio de Janeiro do século 19 no musical Operilda cai no choro, em cartaz até domingo no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Dirigido por Regina Macedo e idealizado pela atriz Andréa Bassitt, o espetáculo conta a história do choro em linguagem especialmente criada para crianças. "É um tema 'difícil' porque a história do choro tem muito a ver com nossa história do Brasil", explica Andréa, que teve a ideia depois de montar Operilda na orquestra amazônica, sobre a história da ópera no Brasil.

No palco, Operilda, uma feiticeira de 225 anos, faz da cena carioca do século 19 o ambiente perfeito para contar a história de um gênero exclusivamente brasileiro. "O choro nasce no Rio, num período em que a família real portuguesa vem para o Brasil, ainda que a gente não tenha algo originariamente brasileiro", explica Andréa, que vive a personagem.

De mãos dadas com a história, ela explica para o público como a chegada da família real, em 1808, trouxe para o Brasil muitas coisas que não havia por aqui, como orquestras, maestros e alguns instrumentos que acabam misturados àqueles já existentes na então colônia. "Naquele momento, no Rio, principalmente, já havia a música africana. A gente faz então uma brincadeira que o choro é uma mistura de sarau com quintal: no quintal era onde os negros se manifestavam com a música africana", conta a a atriz. lembrando que, nos saraus, ecoava a música erudita. Dessa mistura nasceria o choro.

O repertório traz algumas das pérolas do choro brasileiro, incluindo Flor amorosa, composta por Joaquim Callado em 1880 e considerada a primeira composição do gênero. Também entram Carinhoso, clássico de Pixinguinha e Braguinha, Tico-tico no fubá, de Zequinha de Abreu, Corta jaca, de Chiquinha Gonzaga, e Brejeiro, de Ernesto Nazareth.

A história contada pelo musical vai até Waldir Azevedo, autor de Brasileirinho, choro que é também um hino da música brasileira. "A história que a gente conta vai até a chegada do rádio, mas a gente faz uma finalização, um arremate em que cita Hamilton de Holanda, Paulinho da Viola e outros. Só cita, porque é um número muito grande de gente fazendo choro no Brasil", conta Andréa, lembrando que o gênero se tornou, inclusive, Patrimônio Cultural Imaterial.