Conheça a carreira solo de Liam Payne, que morreu aos 31 anos

O cantor inglês Liam Payne, integrante da boyband One Direction, morreu nesta quarta-feira (16/10) após cair do terceiro andar de um hotel onde estava hospedado em Buenos Aires. Payne era conhecido mundialmente pela participação no One Direction, com a qual lançou cinco discos de sucesso global. Após o grupo entrar em hiatos, em 2016, o cantor iniciou uma carreira solo.

Atuação na mixagem das músicas

Já na época do One Direction, Liam se dedicava à discotecagem e produção de remixes, sob os pseudônimos Big Payno ou Payno. Ele produziu, inclusive, um remix do single You & I, de 2013.

O mesmo ocorreu com Steal My Girl, faixa co-escrita por Liam, que contou com um remix do cantor chamado Steal My Girl (Big Payno & Afterhrs Pool Party Remix).

Ele ainda remixou o single I Don't Care da cantora britânica Cheryl, sob o pseudônimo de Payno. Em 2015, Liam também remixou Drag Me Down, do One Direction.

Carreira solo

Em 2017, Liam lançou o primeiro single solo, Strip That Down — que conta com mais de 1 bilhão de execuções no Spotify. No ano seguinte, saiu o primeiro EP solo, chamado First Time.

Em 2019, foi lançado LP1, o primeiro álbum solo do cantor, que alcançou 17º lugar nas paradas do Reino Unido.

O cantor chegou a vir ao Brasil para shows solo, em 2021, quando cantou em uma festa de 15 anos em Goiânia. Ele viria novamente em 2023, mas cancelou o show que faria no festival The Town.

O segundo álbum de estúdio do cantor, ansiosamente esperado pelos fãs, teria sido "silenciosamente colocado no gelo", de acordo com fontes próximas de Liam.