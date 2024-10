Cine Brasília lança programa de fidelidade para público frequente

O Cine Brasília lança, nesta semana, o Cinelover : Programa de Fidelidade , pensado para premiar o público cativo que frequenta regularmente a sala de cinema mais autêntica da capital. Para participar, os frequentadores devem retirar o cartão fidelidade na bilheteria física do Cine Brasília . A cada sessão regular paga assistida, o cartão recebe um carimbo e as recompensas aumentam conforme o número de carimbos. Quanto mais filmes os espectadores assistem, mais recompensas recebem.

As recompensas são distribuídas a cada múltiplo de 12 carimbos: 12, 24, 36 e 48. Em todas elas, uma das recompensas é sempre a entrada grátis junto com um brinde, sendo eles: 12 carimbos: um imã de geladeira; 24 carimbos: um balde de pipoca; 36 carimbos: uma ecobag; 48 carimbos: uma camiseta.

A nova ação é fruto da gestão compartilhada entre a Box Cultural e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF) e visa oferecer benefícios como forma de reconhecimento à regularidade dos espectadores. O programa se aplica somente para as sessões regulares e pagas, não sendo aplicáveis a eventos, mostras externas ou sessões gratuitas. Além disso, os associados a entidades audiovisuais cadastradas na Chamada Pública de Meia Entrada do Cine Brasília, também lançado recentemente, contam com um benefício adicional, tendo direito a carimbo duplo por sessão.

A programação desta semana (17 a 23 de outubro) está repleta de estreias para os espectadores preencherem os cartões e garantirem seus prêmios.