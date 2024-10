Cine Brasília recebe Festival de Memória LGBT+, com filmes, feira e debate

A partir desta sexta-feira (18/10) e até domingo (20/10), o Cine Brasília recebe o Festival de Memória LGBT+. Estarão disponíveis para o público obras cinematográficas, apresentações musicais, rodas de conversa e uma feira de artesanato, para impulsionar a economia criativa do Distrito Federal. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos.

Entre os filmes exibidos, estão o curta-metragem Ferro’s Bar e os documentários Cassandra Rios, a Safo de Perdizes e Meu Amigo Cláudia. A programação musical é composta por tributos a Tuca, com Haynna e Dani da Silva, e Cassia Eller, com Ana Moura, além da discotecagem do projeto Eixona. As mesas de contação discutem os mais diversos assuntos, incluindo memórias e reflexões, com os convidados Rita Quadros, Felipe Areda e Ludmylla Santiago.

Idealizado e coordenado pela mestre em Antropologia Social Bruna Penha, o sarau é um espaço intergeracional, no qual os participantes entram em contato com as mais diversas narrativas da comunidade LGBT+, através da produção artística. Cada dia do festival tem como tema principal uma década, de 1970 a 1990, e todas as atividades tomam como referência o determinado marco temporal.





Serviço

Festival de Memória LGBT+ no Cine Brasília

A partir desta sexta-feira (18/10) até domingo (20/10), a partir das 19h, 18h e 16h, respectivamente, no Cine Brasília (EQS 106/107). Classificação indicativa livre. Entrada gratuita