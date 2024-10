Novo filme original Netflix, The Electric State ganha data de estreia

Nesta quinta-feira (17/10), a Netflix anunciou o teaser e a data de estreia do longa original The Electric State, com Millie Bobby Brown (Stranger Things), Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) e Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo) no elenco principal. O lançamento está marcado para 14 de março de 2025.

Baseado na história em quadrinhos homônima de Simon Stalenhag, o longa-metragem retrofuturista é ambientado em um passado alternativo, em que seres humanos e robôs conscientes estão em conflito, após uma rebelião fracassada. Michelle — uma adolescente órfã — tem o mundo virado de cabeça para baixo depois de receber a visita de Cosmo, um robô doce e misterioso que parece estar sendo controlado pelo irmão mais novo Christopher, que pensava estar morto. Junto com o contrabandista Keats e os robôs Herman e Cosmo, Michelle embarca em uma aventura pelo sudoeste americano e descobre que os mistérios por trás do desaparecimento de Christopher são sinistros.

The Electric State é dirigido e produzido por Anthony e Joe Russo, conhecidos por Vingadores, Capitão América e Agente Oculto. O roteiro é assinado por Christopher Markus e Stephen McFeely.

