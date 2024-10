Duas novas exposições ocupam a Referência Galeria de Arte

Duas exposições ocupam a Referência Galeria de Arte a partir de hoje, ambas concebidas por artistas de Brasília. Na Sala Principal da galeria, Léo Tavares apresenta Romance, e, na Sala Acervo, Carlos Lin mostra Pra você (o mistério enunciado pela palavra/texto perdido na ponta da língua).

As relações possíveis entre a literatura e as artes visuais guiam Léo Tavares nas obras de Romance, montada com curadoria de Marco Antônio Vieira. Os 35 objetos e pinturas apresentados são fruto da produção do último ano e nasceram de uma investigação ancorada, principalmente, na escrita. "Essa miscigenação entre palavra e imagem está no centro do meu trabalho. A exposição se chama Romance, mas com significações múltiplas desse termo. Tem alusão ao romance como gênero literário. Tem a presença da escrita como ligação muito forte e essa questão do romance de maneira mais coloquial, de como a gente compreende as relações amorosas", avisa o artista. "É um trabalho que investiga uma zona limítrofe do que seria a relação entre a literatura e arte. É muito essa nuance entre o visual e o verbal."

O artista encara o conjunto como uma obra só, fragmentada em partes. Em objetos, assemblages e colagens, ele trabalha a junção de materiais nos quais a oposição está sempre presente — como no caso da leveza das organzas e a dureza das madeiras — de maneira a compor uma narrativa que se aproxima da ideia de um romance literário. "Como a ideia de constelação, dos fragmentos que orbitam uma ideia. Isso está presente também na escolha de materiais. Tem também alguns quadros em que a assemblage se faz presente", avisa.

Na Sala Acervo, Carlos Lin mostra objetos produzidos nos últimos 10 anos nos quais mergulha em várias pesquisas e diversas técnicas. A seleção, feita pela curadora Renata Azambuja, reúne fotografias, desenhos, objetos, instalações, esculturas e vídeo performances. "Os objetos dizem respeito a pesquisas interlinguagens. Sou um artista que transita bastante entre teoria e prática. Essas pesquisas são baseadas em estudos que desenvolvo do ponto de vista de pesquisa prática com relação ao desenvolvimento de técnica", explica Lin.

Técnicas como cestaria e adobe, material normalmente utilizado para fabricar tijolos, aparecem nos objetos que compõem a exposição. "Estou pesquisando as técnicas do adobe para poder me apropriar para transformar em objeto de arte e pensar o contemporâneo, o resgate das tradições vernaculares, a atualização desses vernáculos na linguagem contemporânea", avisa o artista. Nos vídeos, o tema muda e Carlos Lin se debruça sobre a paisagem, enquanto as fotografias estão mais concentradas no registro de flores.

Romance

De Leo Tavares. Curadoria: Marco Antônio Vieira. Sala Principal

Pra você (o mistério enunciado pela palavra/texto perdido na ponta da língua)

De Carlos Lin. Curadoria: Renata Azambuja. Sala Acervo

Abertura hoje, às 17h, na Referência Galeria de Arte (202 Norte Bloco B Loja 11, Subsolo). Visitação até 18 de novembro, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.