Liam Payne recebeu prostitutas no hotel horas antes de morrer, diz polícia

As duas saíram mais cedo do quarto pois Liam não queria pagá-las - (crédito: Redes Sociais)

O cantor Liam Payne, que morreu aos 31 anos nesta quarta-feira (16/10), recebeu duas prostitutas horas no hotel em que estava hospedado, horas antes de cair da varanda. Segundo o jornal La Nacion, o ex-integrante do One Direction entrou em contato com as jovens de 25 anos por meio de uma plataforma onde é oferecido o serviço de acompanhante.

A informação foi confirmada pelas forças de segurança, que interrogaram as profissionais. Ao promotor do caso, Marcelo Roma, elas disseram que, enquanto estiveram com Liam, o cantor não consumiu drogas. As jovens prestaram depoimento no mesmo dia em que o artista morreu após cair da varanda de um quarto no terceiro andar.

Segundo as informações, as duas saíram mais cedo do quarto, pois Liam não queria pagá-las. Apesar delas afirmarem que o cantor não usou entorpecentes, a polícia encontrou diversas substâncias no local durante a busca.

"As circunstâncias do caso estão a ser investigadas como uma 'morte questionável', embora tudo indique que o músico estava sozinho quando ocorreu a queda, e atravessava algum tipo de surto resultante do abuso de substâncias", disseram fontes judiciais ao jornal argentino.



Autópsia preliminar

Liam morreu em decorrência de politraumatismo causado ao cair do terceiro andar de um hotel na Argentina. A autópsia preliminar mostrou que Payne teve "hemorragia interna e externa" e "morreu por causa da queda", segundo uma fonte policial.



O corpo do cantor britânico ainda vai passar por novos exames para determinar se existia a presença de alguma substância que poderia ter influenciado na morte. A polícia de Buenos Aires encontrou no quarto de Liam bebida alcoólica e clonazepam (medicamento usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico). No pátio interno onde estava o corpo foram encontrados uma garrafa de whisky, um isqueiro e um celular.