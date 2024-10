Festival Asas do Rock ocupa o Eixão do Lazer neste domingo (20/10)

Neste domingo (19/10), o Eixão do Lazer será invadido por um dia inteiro de muito rock’n roll na terceira edição do Festival Asas do Rock. Com programação gratuita a partir das 10h, o festival oferece um line up diverso e completo para uma experiência roqueira para toda a família. Esta edição terá a apresentação das bandas ArqVirus, Calida Essência, Lakiss & Selva, Entrequadras, SQQ Rockids e Meolly.

Em busca de promover a inclusão social, saúde e economia da cena cultural do DF, o evento vai fornecer uma caminhada do Rock com saída às 10h da plataforma superior do Teatro Nacional e chegada na altura da 204 Norte do Eixão do Lazer, onde o evento permanecerá até às 17h30. As bandas irão se revezar durante o dia com discotecagem de JT-DJ nos intervalos, proporcionando uma verdadeira maratona de rock para o público.

Além desses destaques, uma atração especial vai estar presente para enriquecer a programação. Os alunos da School of Rock, uma franquia internacional e instituição de ensino musical focada em performance, vão subir no palco do festival para uma mostra de talentos. O evento também terá praça de alimentação, artesanato, brinquedoteca e uma feira de adoção pet.