Larissa Manoela está cotada para interpretar a grande mocinha de Êta Mundo Bom! 2 – título provisório da -, futura novela das seis da Globo, que estreia no segundo semestre do ano que vem – no lugar de Garota do Momento, a sucessora de No Rancho Fundo, que entra em cartaz no dia 4 de novembro.

A atriz, que está longe das novelas desde que estrelou Além da Ilusão (2022), teria sido sondada para assumir o papel que foi escrito especialmente para ela na obra criada por Walcyr Carrasco, de acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo.

O anúncio oficial da continuação de Êta Mundo Bom!, que foi um grande sucesso em 2016, foi feito durante o UpFront, evento promovido pela Globo na última quarta-feira (16), com o objetivo de divulgar as novidades da programação do próximo ano da emissora para o mercado publicitário.

Na continuação da história de Candinho (Sergio Guizé), a narrativa será ambientada na década de 1950, após um salto de alguns anos, marcado por perdas e o surgimento de novos e antigos personagens. Inicialmente, Êta Mundo Bom! 2 será escrita por Carrasco apenas nos primeiros 30 capítulos, sendo assumido posteriormente por Mauro Wilson – o criador de Quanto Mais Vida, Melhor! (2021) -, sob supervisão dele.

O post Larissa Manoela é cotada para viver a protagonista de ‘Êta Mundo Bom! 2’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.