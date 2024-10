Niall Horan fala sobre morte de Liam Payne: "De partir o coração"

Niall Horan lamentou a morte de Liam Payne, com quem dividiu os palcos por anos quando integraram a boyband One Direction. Nas redes sociais, o cantor disse que Lian tinha uma energia para a vida e uma paixão pelo trabalho contagiantes.

"Estou absolutamente arrasado com o falecimento do meu incrível amigo. Simplesmente não parece real. Ele era o mais inteligente em todos e sempre fazia com que todos se sentissem felizes e seguros. Todas as risadas que demos ao longo dos anos, às vezes sobre as coisas mais simples, continuam vindo à mente em meio à tristeza", declarou Niall.

"Tivemos que viver nossos sonhos mais loucos juntos e vou valorizar cada momento que tivemos para sempre. O vínculo e a amizade que tivemos não acontecem com frequência durante a vida. Sinto-me muito feliz por tê-lo visto recentemente. Infelizmente, eu não sabia que depois de me despedir e abraçá-lo naquela noite, eu estaria me despedindo para sempre. É de partir o coração", acrescentou o ex-integrante do One Direction.

Liam morreu na quarta-feira (16/10), aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel da Argentina. Segundo informações preliminares, o artista caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros e teve uma morte instantânea.

Nascido na Inglaterra, Liam ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido um dos escolhidos para a boyband One Direction, junto com Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horran.

Liam deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.