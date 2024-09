‘Êta Mundo Bom! 2’: Flávia Alessandra avalia reviver vilã na novela

Flávia Alessandra, que está longe das novelas há três anos e pode ser vista na reprise de Alma Gêmea (2005), está cotada para integrar o elenco da continuação de Êta Mundo Bom! (2016), o grande fenômeno da última década do horário das seis da Globo.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, ainda não há nada assinado, mas houveram conversas entre a atriz e o alto escalão da emissora carioca para contar com seu nome na continuação do folhetim, que estreia em 2025, na pele de Sandra Sampaio Carneiro, a grande vilã da história.

Walcyr Carrasco ficará à frente no desenvolvimento da sinopse da nova história da saga de Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Bom!, sob direção artística de Amora Mautner. Todavia, Mauro Wilson assumirá a autoria da trama, sob supervisão dele. O criador de Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), foi designado a ser coautor da sequência do trabalho.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Flávia Alessandra, inclusive, reagiu sobre a possibilidade de integrar o elenco de Êta Mundo Bom! 2: "Estamos em um namoro, eu e a Globo, de novo. Vamos ver aí o que sairá. As portas estão abertas por aqui e lá", disse.

