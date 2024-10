'Dragon Ball: Daima' invade jogos da franquia de Akira Toriyama

Goku Mini já faz parte do elenco de quem comprou Sparking! Zero na pré-venda - (crédito: Reprodução/Bandai Namco)

O novo anime da obra de Akira Toriyama foi finalmente lançado na última sexta-feira (11/10). Chamado de Dragon Ball: Daima, o jogo contará uma história inédita sobre o mundo dos demônios e trará uma versão criança dos Guerreiros Z tentando reverter o desejo de Gomah, o atual Rei dos Demônios e seu leal escudeiro Degesu.

Com o arco de história original e ainda sem muitos detalhes, as surpresas poderão ser jogadas em três jogos da franquia que receberão conteúdo de Dragon Ball: Daima.



Dragon Ball: Sparking! Zero

O mais novo jogo de Dragon Ball, que retorna com estilo de luta visto nos clássicos Budokai Tenkaichi, já conta com a versão de Goku Mini de Dragon Ball: Daima para os compradores do jogo na pré-venda. O primeiro DLC vai trazer personagens do filme de Dragon Ball Super: Super Hero, os androides de capa Gamma 1 e Gamma 2.

Um novo conteúdo foi anunciado, sendo o segundo DLC para Sparking! Zero, que trará mais personagens de Daima, como a versão de Vegeta Mini e o personagem original Glorio, que ainda não se sabe muito sobre seus poderes ou a motivação na história do anime.

Dragon Ball: Xenoverse 2

Dragon Ball Xenoverse 2 também receberá conteúdo de Daima, sendo ele Goku Mini, um novo personagem para utilizar nas batalhas explosivas e temporais do universo de Toriyama.

Dragon Ball Z: Kakarot

E por fim, Dragon Ball Z: Kakarot vai ganha uma nova campanha de história contando os eventos que ocorreram no anime, com o trailer já mostrando Goku no mundo dos demônios, essa que será uma aventura separada em pelo menos duas partes, já que o DLC consta como “Aventura pelo Reino dos Demônios Parte 1”.

Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Z: Kakarot estão disponíveis para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Dragon Ball Sparking! Zero está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.