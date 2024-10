Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (18/10)

O EGO NÃO É PROBLEMA

Data estelar: Lua começa a minguar em Touro.

Nossa humanidade em vias de esclarecimento e libertação anda considerando que o Ego seja o Judas que devemos malhar, o mal demoníaco que precisamos combater para nos manter dentro de uma margem humilde, diante da proporção que representamos em relação ao colossal organismo cósmico no qual nos movimentamos e experimentamos ser.

Esse, porém, é um erro de interpretação, em primeiro lugar porque o Ego é um elemento fundamental de nossa existência humana, sem esse seríamos amebas esquizofrênicas. Em segundo lugar, a malhação do Ego é mais uma demonstração de o quanto nossa humanidade é adepta ao rigor, à severidade e ao castigo. E em terceiro e mais importante lugar, o problema não é desenvolvermos um Ego grande, mas não haver a Alma por trás desse que lhe brinde com a majestade que reivindica.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Talvez as pessoas tenham razão, talvez estejam olimpicamente erradas, não será nesta parte do caminho que haverá esse esclarecimento todo para reconhecer onde está o certo e onde o errado. Seguir em frente e nada mais.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Diferente do que nossa humanidade gostaria, a vida não segue padrões lógicos predeterminados, funcionando muito mais parecida com caos do que com ordem estrita. Nós também somos parte da vida, e funcionamos assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça a sua vontade, sem pestanejar nem tampouco se importar com o que as pessoas dirão, porque mesmo que você desempenhe seus movimentos com destreza e perfeição, sempre haverá por aí um espírito de porco a criticar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada obriga sua alma a ficar dando voltas e mais voltas sobre os assuntos de sempre. Ao contrário, você pode tomar a firme decisão de continuar seu voo para frente e para o alto a despeito de tudo que acontecer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A mente fica fazendo raciocínios muito complicados, que talvez sejam inúteis, já que a realidade concreta não seria tão torta assim. Antes de se expressar, procure observar a realidade com mais atenção e discernimento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Conforto e segurança são ingredientes que não devem faltar por tempo demais, já que sem esses a alma usa energia redobrada para compensar a situação, e ao longo do tempo vai ficando estressada e desanimada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



O panorama é complexo, mas procure se convencer, logo de saída, que você tem total capacidade de dar conta do que seja necessário fazer. A vida não traz nada a ninguém que a pessoa em questão seja incapaz de administrar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Mantenha seus planos reais sob um denso manto de discrição, sem fazer comentários que deixem pistas para as pessoas desconfiarem de você estar fazendo um jogo oculto. O segredo dará mais força às suas investidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O fator humano é o ingrediente que complica todas as equações e planejamentos, mas é assim que as coisas são, inclusive porque esse reconhecimento evita que tratemos o fator humano como engrenagem de máquina.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É melhor você assumir o convencimento de que dará conta de tudo que se apresenta nesta parte do caminho, já que, de tão complicadas que as coisas são, a primeira reação de sua alma é que não dará conta do recado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A vontade real é sumir do mapa e aparecer em qualquer lugar do mundo em que sua alma possa se reinventar com liberdade. Porém, é evidente que essa opção não está disponível, a não ser no mundo da imaginação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De uma maneira ou de qualquer outra diferente, a estrutura conhecida de sua existência precisa ser transformada em outra que sirva ao propósito de você continuar desempenhando seu papel entre o céu e a terra.