Pai da namorada de Liam Payne revela como ela está lidando com a morte do cantor

O pai de Kate Cassidy, namorada do cantor Liam Payne, compartilhou nesta quinta-feira (17/10) que sua filha está profundamente abalada com a morte repentina e trágica do artista. Payne, ex-integrante do One Direction, caiu do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, Argentina, na última quarta-feira (16), deixando fãs e familiares em choque.

Em entrevista ao New York Post, o pai de Kate afirmou que a jovem, de 25 anos, está devastada. "Ela está de luto", disse ele, visivelmente emocionado, na porta da casa da família, em Harrington Park, um tranquilo subúrbio no nordeste de Nova Jersey. "Fiquei acordado a noite toda", desabafou, referindo-se ao impacto da notícia e ao sofrimento de sua filha.

O pai também esclareceu que Kate, a quem chama carinhosamente de "Kaitlin", não estava na residência da família naquele momento. "Kaitlin nem está aqui. Ela está na Flórida", informou, revelando que sua filha preferiu permanecer no estado após a tragédia.

Kate e Liam namoravam há dois anos, e o relacionamento dos dois parecia sólido. A jovem chegou a acompanhar o cantor em uma breve viagem de férias pela Argentina, mas retornou para a Flórida antes do incidente fatal.

A morte de Liam Payne

Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, faleceu na tarde de quarta-feira (16), aos 31 anos, após cair da sacada do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina. O corpo do cantor britânico foi encontrado pelos socorristas, mas ele já estava sem vida. Segundo autoridades locais, Payne teve morte instantânea, e a causa foi identificada como politraumatismo, com fraturas no crânio e ferimentos graves por todo o corpo, provocando hemorragia interna e externa.

A morte trágica ocorreu horas após o cantor ser visto "desorientado" e agindo de maneira errática no saguão do hotel. Jornais argentinos informaram que a polícia foi chamada ao local após relatos de um "homem agressivo", possivelmente sob o efeito de drogas ou álcool. No quarto onde o músico estava hospedado, os policiais encontraram uma TV quebrada, objetos espalhados, indícios de drogas e uma completa desordem.

As autoridades aguardam os resultados dos exames toxicológicos para confirmar se havia substâncias ilícitas ou álcool no organismo do cantor no momento da morte.

Liam estava acompanhado da namorada, Kate Cassidy, durante sua estadia na Argentina. Embora Kate tenha retornado à Flórida pouco antes do incidente, ela havia aparecido ao lado do artista em fotos e vídeos compartilhados em seu perfil oficial no Snapchat, poucas horas antes da tragédia. O casal namorava há dois anos.

Além de deixar uma carreira marcada pelo sucesso global com o One Direction e sua trajetória solo, Payne deixa também um filho, Bear, de sete anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

A notícia da morte do cantor gerou grande comoção entre fãs e admiradores ao redor do mundo. A perda repentina e as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades argentinas.

