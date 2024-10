Sobradinho II comemora os 35 anos da cidade com evento cultural

A região administrativa de Sobradinho II comemora, neste sábado (19/10), os 35 anos de aniversário da cidade com uma série de atrações para os moradores. O festejo se estende até o domingo (20/10), quando a cultura do hip hop ganhará destaque na homenagem. Celeiro de arte, lazer e esporte, Sobradinho II pretende ressaltar o que há de melhor na região com o evento.

A abertura do evento no sábado (19/10) será realizada pela Copa de Karatê e o Clube do Vinil, no CAIC da QR 13, com som comandado pelos DJs Hool e Rafaela Ramos. No domingo, o estacionamento da Feira Permanente sedia atrações da cultura hip hop: DJ Kayman abre as atividades com o set preparado, seguido por uma atração de grafite e a exposição das feirantes. A dança breaking, um set de DJ Maoli e apresentação do grupo Stilo de Rua também fazem parte da programação. O encerramento do evento fica por conta da tradicional Batalha de rap de MCs.

Confira a programação completa do 35º aniversário de Sobradinho II:





Sábado (19/10) – CAIC da QR 13

8h às 18h: Copa de Caratê - Clube do Vinil (DJs Hool e Rafaela Ramos)

Domingo (20/10) – Estacionamento da Feira Permanente de Sobradinho II

13h: DJ Kayman Set

13h20: Grafite

13h30: Exposição das Feirantes

14h: Breaking

14h40: DJ Maoli Set

15h40: Exposição dos Grafites

16h: Stilo de Rua

17h: Batalha de MCs