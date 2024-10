Sobradinho II celebra aniversário com programação gratuita

Em comemoração ao aniversário de 35 anos de Sobradinho II, a região administrativa do DF trará uma programação festiva especial nesta sexta-feira (11/10) e sábado (12/10), no estacionamento da Administração Regional de Sobradinho II. A entrada é franca.

As atividades começarão após o tradicional corte de bolo, que ocorrerá nesta sexta, às 17h. Os artistas Darley, Asú, Squema6, Alex Junior, Ciméria, Wilian e Deivid irão animar o resto do dia até às 23h45. No dia seguinte, as festividades continuam com Bruno Dourado, Jordana Santos, Só o Ouro, Rayara Correia, BenzaDeus, Lado B, e Som a Mais.

O administrador regional de Sobradinho II destaca, em nota, que esse evento, além de celebrar a história e cultura da cidade, ressalta a importância de preservar o meio ambiente.