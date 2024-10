Cine Brasília terá sessão dupla organizada pelo CineBeijoca

Cena de sessão do Cine Beijoca no Cine Brasília - (crédito: Paula Hong)

No dia 22 de outubro, o cineclube CineBeijoca organiza, pela primeira vez, uma sessão dupla no Cine Brasília, com dois filmes que compõem a mostra Ternura e Rebeldia. Os escolhidos para a sessão são Zero de conduta, do diretor francês Jean Vigo, e A pequena vendedora de sol, dirigido pelo senegâles Djibril Diop Mambéty. A sessão dupla no Cine Brasília possui entrada franca.

Os filmes se encaixam na categoria de média metragem, por terem em média 40 minutos de duração. Zero de conduta, filme de 1933, narra a história de um grupo de meninos que se rebela contra o sistema rígido de um colégio interno francês, causando uma rebelião na escola. Pelo caráter revolucionário, o média metragem francês foi proibido no país até 1946.



A pequena vendedora de sol, de 1998, foi o último filme do diretor senegalês. Na narrativa, Sili é uma menina com deficiência que decide quebrar as regras e vender cópias do jornal do governo na cidade, trabalho que era exclusivamente de meninos. O filme se tornou um clássico do cinema senegalês.



Após a exibição dos filmes, será realizado um debate com os pesquisadores Alan Santos e Paula Hong, mediado pelo graduando de audiovisual Luca Almeida.