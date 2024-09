Cinebeijoca está de volta com filme japonês nesta terça-feira (17/9)

Projeto cultural organizado por alunos e professores da Universidade de Brasília (Unb), o Cinebeijoca retorna ao Cine Brasília para a segunda exibição de filme da mostra Ternura e Rebeldia. Na terça (17/9), a obra escolhida para representar a proposta do projeto foi o longa japonês Bom dia, de Yasujiro Ozu. A mostra é composta por cinco sessões cinematográficas que exploram o limite entre o delicado e o indomável.

Com apoio da Faculdade de Comunicação da UnB (FAC), da organização Box Cultural e da Finatec, o projeto oferecerá um debate ao final de cada sessão. O bate-papo da segunda exibição contará com a presença do professor Ciro Marcondes e da cineclubista Helena Versiani. A mediação será feita por Rafael Ramagem, também integrante do Cinebeijoca.

Cena de sessão do Cine Beijoca no Cine Brasília (foto: Paula Hong)

Bom Dia é um filme de comédia baseado no conflito geracional do Japão na década de 1950. Os irmãos Minoru e Isamu fazem uma greve de silêncio em represália à decisão dos pais de não comprarem uma televisão. O diretor retrata os pequenos abismos geracionais no Japão do pós-guerra. O registro explora o embate entre forças antagônicas: enquanto os mais velhos tentam preservar a tradição nacional, os mais novos são levados pelas novidades ocidentais.

Em entrevista ao Correio na estreia do Cinebeijoca, a professora de Audiovisual da FAC Mariana Souto, uma das coordenadoras do projeto de extensão cinematográfico, conta que o tema Ternura e Rebeldia surgiu a partir de debates entre professores a alunos de audiovisual. Os integrantes do projeto desejam proporcionar uma exposição sobre a infância e juventude no cinema, seguida da rebeldia e atos de insurgência, que se articulam com a mocidade.

O critério para a escolha dos filmes de cada sessão foi a relevância histórica da obra e a potencialidade do debate e da reflexão que parte dela. "Tentamos escolher filmes menos acessíveis, que não se encontram facilmente, em um esforço de trazê-los ao debate novamente, na contramão do esquecimento", afirma a professora.

'Bom dia' (foto: Divulgação)

Em parceria com o último cinema público de Brasília, o Cinebeijoca se destaca ao oferecer uma programação diferente, com filmes de outros períodos e de países diversos. "Esses filmes interessam tanto aos jovens que estão construindo sua cinefilia quanto aos mais experientes, que buscam rever filmes importantes em sua formação", diz a professora. Ela destaca que a maioria dos cinemas atualmente exibe apenas lançamentos comerciais e produções hollywoodianas. O projeto é uma exceção dentro do mercado.





Serviço

Cinebeijoca

Na terça-feira (17/9), às 19h, no Cine Brasília. Entrada gratuita.