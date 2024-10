Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (20/10)

UM GRANDE PASSO

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Nossa humanidade percebe a dualidade em tudo, a contraposição do bem e do mal, do certo e do errado, do material e do espiritual e por aí vai a lista infindável de aparentes dualidades e conflitos, mas se esquece de que só é capaz de perceber essa dualidade toda no lugar do terceiro ingrediente da equação, que é a consciência.

Por essas coisas imaginárias da fábula do olhar objetivo da ciência, como se o observador de um fenômeno pudesse se abster de participar do que observa, acabamos concluindo que o Universo é feito de dualidades, quando na verdade, sempre, onde houver uma dualidade há também um terceiro ingrediente, que é a consciência.

Quando nossa humanidade superar o conceito imaginário da dualidade e aceitar a trindade, teremos dado um grande passo na direção do futuro.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Reconhecer com clareza quem está ao seu favor, e quem parece ser favorável, mas na verdade conspira contra, esse é o exercício mais importante e valioso desta parte do caminho, um que não é fácil de executar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Instrumentos não faltam a você, o que talvez esteja em falta é a habilidade para reconhecer quais seriam esses instrumentos e, também, se atrever colocá-los em prática para se abrir passagem e construir destino.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ocupe seu lugar de autoridade e desempenhe suas funções, mas cuide para não se entusiasmar tanto nesse movimento, ao ponto de passar por cima de outras pessoas, porque essa não seria uma dinâmica de autoridade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Enquanto sua alma busca superar os perrengues habituais, esses parecem conspirar para ficarem mais virulentos e, assim, impossibilitar que você se foque em outros assuntos mais interessantes e amplos. Quem vencerá?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As palavras, se bem articuladas, resultarão em você ganhar tempo para conseguir entender melhor o que pode ou não ser feito. Procure, por isso, ter a maior clareza possível em suas colocações, pensando na audiência.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Crie um ambiente confortável e seguro para sua alma descansar, mas se prepare para haver perturbações e comoções também, já que o cenário do mundo não anda deixando ninguém estar em paz por muito tempo. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Talvez você pense que não será capaz de dar conta do que acontece, porém, está tudo acontecendo a despeito de seus dilemas interiores e, na prática, você verá que nada é tão difícil quanto parece na teoria. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Se você perceber que seus esforços são em vão e contraproducentes até, procure diminuir o ritmo e tomar distância prudente de tudo e de todos, aguardando pela deixa que a vida dará para você retomar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por mais que as pessoas incentivem você a tomar a dianteira, continue firme no seu propósito de aguardar para se esclarecer melhor sobre tudo que está em andamento. O esclarecimento livrará você de encrencas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Viver é necessário, mesmo que haja contrariedades e perrengues tão densos, que deem a impressão de que seria impossível seguir em frente. A vida se manifesta em abundância para quem vive intensamente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Reprimir a imaginação, que leva sua alma a mundos fantásticos, não seria sábio, mesmo que pareça um exercício de escapismo. Ninguém tem obrigação de se debruçar sobre os problemas práticos e ficar só nisso o tempo inteiro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No fim das contas, como ninguém tem um manual completo de como deve funcionar um ser humano entre o céu e a terra, estamos todos em treinamento, descobrindo, dia a dia, novas e maiores potencialidades. Em frente.