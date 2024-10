Pai de Liam Payne visita memorial feito por fãs na Argentina

Geoff Payne, pai do cantor Liam Payne, visitou um memorial feito por fãs do cantor na Argentina. Pessoas que admiravam o artista deixaram cartas, dedicatórias e presentes em frente ao hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, local de onde Liam caiu do terceiro andar na última quarta-feira (16/10).

Leia também: Liam Payne foi cortado por gravadora poucos dias antes de morrer

Liam morreu em decorrência de politraumatismo causado após cair do quarto. A autópsia preliminar mostrou que Payne teve "hemorragia interna e externa" e "morreu por causa da queda", segundo uma fonte policial.

O corpo do cantor britânico ainda vai passar por novos exames para determinar se existia a presença de alguma substância que poderia ter influenciado na morte. A polícia de Buenos Aires encontrou no quarto de Liam bebida alcoólica e clonazepam (medicamento usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico). No pátio interno onde estava o corpo foram encontrados uma garrafa de whisky, um isqueiro e um celular.

A morte repentina do cantor chocou os fãs da banda One Direction, na qual Liam fez parte por anos ao lado de Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Ele deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)