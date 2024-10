Zayn Malik adia turnê após morte de Liam Payne: "Perda de partir o coração"

Zayn Malik decidiu adiar as datas de sua turnê após a morte de Liam Payne. Por meio das redes sociais, o cantor informou que as datas serão remarcadas para janeiro e os ingressos permanecerão válidos para os novos shows.

"Dada a perda de partir o coração sofrida esta semana, tomei a decisão de adiar a parte dos EUA da turnê STAIRWAY TO THE SKY. As datas estão sendo remarcadas para janeiro e as postarei assim que tudo estiver definido nos próximos dias. Seus ingressos permanecerão válidos para as novas datas. Amo todos vocês e obrigado pela compreensão", escreveu o cantor no X (antigo Twitter).



Given the heartbreaking loss experienced this week, I’ve made the decision to postpone the US leg of the STAIRWAY TO THE SKY Tour. The dates are being rescheduled for January and I’ll post them as soon as it’s all set in the next few days. Your tickets will remain valid for the… — zayn (@zaynmalik) October 19, 2024

Liam chocou os fãs da banda após sua morte repentina na última quarta-feira (16/10). O cantor caiu do terceiro andar de um hotel em que estava hospedado na Argentina. A polícia de Buenos Aires encontrou no quarto de Liam bebida alcoólica e clonazepam (medicamento usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico).

No local onde o corpo foi achado, havia uma garrafa de whisky, um isqueiro e um celular. Liam deixa um filho de 7 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.

"Devastados", afirma publicação no perfil do grupo



O perfil oficial do One Direction no Instagram, inativo desde 2020, publicou na quinta-feira (17) uma nota em nome dos membros da boyband: Zayn, Niall, Louis e Harry. "Nós estamos completamente devastados pela notícia do falecimento de Liam", afirmam, no pronunciamento. "No momento certo, e quando todos se sentirem prontos, haverá mais a se dizer. Por hora, porém, nós tiraremos um tempo para ficar em luto e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos muito."

"As memórias que compartilhamos com ele serão estimadas para sempre", completam. "Agora, nossos pensamentos estão com a família dele, os amigos e os fãs que o amavam junto conosco. Nós vamos sentir muito a falta dele. Te amamos, Liam".