Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (21/10)

O RIGOR

Data estelar: Mercúrio e Saturno em trígono.

Os humanos tendem a se tratar mutuamente com excessivo rigor, sempre dispostos a dar sermão sobre os eventuais erros que os semelhantes e diferentes cometem, criticando as falhas, algumas vezes com a boa vontade de educar, mas na maior parte do tempo como parte de uma coreografia pautada pela severidade e o moralismo.

Tratamos assim nossos semelhantes e diferentes porque assim somos e fomos tratados desde sempre? Nossos pais repetiram o rigor com que foram educados e, motivados pela certeza de que se deve colocar limites às crianças, não se deram conta de quando pesaram demais a mão, e quando esse peso poderia ter sido substituído por carinho compreensivo.

O rigor é aplicado para fomentar a obediência, mas como convencer as novas gerações de que devem ser obedientes a um sistema que as oprime?

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O evidente nervosismo que circula nos relacionamentos sociais não tem mais como ser justificado pelo que acontece no mundo, é algo que as pessoas poderiam controlar, caso não se acomodassem no sentimento trágico.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo parece confirmar sua desconfiança, mas isso é resultado de você argumentar favoravelmente à desconfiança, e não se atrever a, pelo menos por um instante, experimentar algo diferente dessa vez. Confiança é bom.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É mais importante fazer o necessário em nome de avançar do que continuar pressionando as pessoas e os fatos para que se encaixem dentro de sua lista de preferências. A necessidade é a verdadeira mãe do destino.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O melhor a fazer é manter a cabeça no lugar e não se deixar contaminar pela ansiedade das pessoas próximas, porque ainda que haja assuntos sérios e difíceis em andamento, criando juízo tudo será resolvido.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você tem recursos sobrando para dar conta do que acontece, portanto, ainda que por um instante sua alma se sinta intimidada, procure passar através desse sentimento o mais rapidamente possível e se recompor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que certas pessoas lhe causem inconvenientes, dessa vez prefira evitar o conflito para tentar fazer as pazes o mais rapidamente possível, porque isso facilitará que você siga em frente sem distrações inúteis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo que aconteceu no passado ainda reverbera em sua alma, e impede que você faça coisas que poderiam ser muito eficientes no momento. É hora de cortar laços com o passado, e aproveitar para se lançar a um novo ciclo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Melhor não esperar que tudo seja simples e fácil, porque o cenário requer muita atenção e cuidado de sua parte. Porém, tampouco seria o caso de sua alma ficar tensa o tempo inteiro, esperando o pior. Isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cabeça no devido lugar e muito juízo, essas posturas ajudarão você a escolher com sabedoria o que fazer diante do descontrole que algumas pessoas apresentam. Faça o possível para que elas não contaminem seu humor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Às vezes é preciso fazer o que as outras pessoas não se atrevem e, inclusive, nem sequer você faria, não porque sinta medo, mas porque não seria seu estilo nem seu desejo. Nem sempre dá para agir como se deseja.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas preocupações colossais que fazem sua alma se sentir diminuída diante dos desafios da vida podem até ter algo de realistas, porém, também seria realista você valorizar sua capacidade de dar conta de tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Diante das adversidades que se apresentarem, passe rapidamente pela vertigem do medo e retorne ao seu eixo, porque, você verá, comprovando pela experiência, que dará conta do recado e muito além disso.

