Claudia Liz atualmente pode ser vista na reprise de Cara e Coroa, novela em cartaz no Canal Viva, e que marcou sua estreia como atriz na TV. Ela ainda teve passagens pelo SBT, na Band e Record nos anos seguintes, também atuou em outras novelas da Globo como Pecado Capital (1998) e Uga Uga (2001).

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista, hoje aos 55 anos, abriu o jogo sobre o motivo pelo qual decidiu não dar continuidade à carreira artística. "Ser ator é lidar com muita exposição e, mais que ter talento, é preciso ter vocação. Eu sou reservada, não gosto da minha vida exposta", disse ela, que após o fim da novela de Antônio Calmon, em 1996, ficou em coma após ser internada para uma lipoaspiração em uma clínica particular de São Paulo.

"Não é minha praia"

"Não gostei [de ser famosa]. Acho que não é a minha praia. Eu gosto de sucesso, quando o trabalho é reconhecido, mas ele não precisa ser essa coisa maluca de minha saúde sendo motivo de plantão no Jornal Nacional. Cheguei a dar uma coletiva de imprensa de pijama. Fiquei muito exposta. É como se eu sofresse uma violência", explicou Claudia Liz.

Sincera, a atriz de Cara e Coroa ressaltou que não se enxerga como uma atriz por vocação. "Eu me considero muito mais uma artista multimídia ou visual, mesmo por que uma atriz tem que ter a vocação para sê-la", disse. "Como modelo, eu me vejo muito mais performática. Eu acho que eu sempre fui uma artista que me expressei em diversos nichos, o que é normal nas artes. Então a moda para mim era uma performance", afirmou Claudia Liz.

O post Claudia Liz, atriz de ‘Cara e Coroa’ explica sumiço da TV após 23 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.