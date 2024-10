Jornalista da Globo se irrita com No Rancho Fundo e atriz se manifesta

Numa rede social, os internautas concordaram com a crítica da colunista. "Essa novela se perdeu. Infelizmente desperdiçaram excelentes atores num enredo capenga e sem sentido", analisou um internauta - (crédito: Logomarca/Globo)

A novela No Rancho Fundo está na reta final e não tem agradado. Prova disso, é que a colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal da Globo, deu nota zero para a "enrolação" da trama, que esvaziou sua história.

"Nota zero para a arrastada trama das terras em "No Rancho Fundo". Anteontem, Quinota ficou chocada ao ouvir Artur falar sobre a procuração de Ariosto, mas Zefa já tinha até contado para ela. Qual a surpresa? Pura enrolação", disparou a jornalista.

Numa rede social, os internautas concordaram com a crítica da colunista. "Essa novela se perdeu. Infelizmente desperdiçaram excelentes atores num enredo capenga e sem sentido", analisou um internauta. "Essa reta final perdeu o fôlego. A única coisa que segura é a atuação de alguns atores", reforçou outro.

A atriz Giovana Cordeiro, que fará uma participação na trama como Xavieira, a mesma personagem em Mar do Sertão, comentou bem-humorada o desabafo da jornalista. "Calma que Xaxá tá chegando pra resolver isso."

No Rancho Fundo acaba em novembro. Em seu lugar, entra a novela Garota do Momento, de Alessandra Poggi. Os protagonistas são Duda Santos e Pedro Novaes.

