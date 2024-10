Globo inicia divulgação da nova novela das 18h, "Garota do momento"

Com duas estreias em um período de um mês, já que Mania de você estreou em 9 de setembro, às 21h, e Volta por cima, às 19h, em 30 do mesmo mês, a Globo conclui o modo turbo lançando na programação a próxima novela das 18h, Garota do momento, que completa a trinca de produções inéditas em 4 de novembro.

Na primeira chamada da substituta de No Rancho Fundo, Eduardo Sterblitch aparece como Alfredo Honório, apresentador de um programa de sucesso no fim da década de 1950 na fictícia TV Ondas da Mar. "Em novembro, estreia a nossa nova telenovela das seis. Uma história cheia de borogodó, que se passa nesse ano dourado de 1958. É ou não é um estouro?"

A chamada mostra cenas dos protagonistas jovens Beatriz (Duda Santos), Bia (Maisa Silva) e Beto (Pedro Novaes) e dos veteranos Maristela (Lilia Cabral), Juliano (Fabio Assunção), Clarice (Carol Castro) e Zélia (Leticia Colin).

Fazem, ainda, parte do elenco os atores Palomma Duarte, Danton Mello, Klara Castanho, João Vitor Silva, Maria Eduarda Carvalho, Ícaro Silva, Solange Couto, Maria Flor, Ana Flávia Cavalcanti, Caio Manhente, entre outros.









Sobre a novela

Garota do momento é escrita por Alessandra Poggi, com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

A nova novela das 6 tem como pano de fundo o fim da década de 50, quando o rock americano fazia a cabeça dos jovens, a bossa nova chegava e se misturava às canções da Época de Ouro do rádio, a Seleção Brasileira era campeã da Copa do Mundo pela primeira vez e a indústria crescia como nunca.

A trama gira em torno de Beatriz, jovem que se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos. O público vai acompanhar sua saga em busca de se reconciliar com o passado. Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, na região serrana fluminense, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. A prova de que a mãe está viva impulsiona Beatriz a tentar reencontrar essa figura que acredita ter causado tanta tristeza por tê-la abandonado. E é aí que seu destino se cruza com a antagonista de mesmo nome, Bia. As duas disputarão o amor do mocinho, Beto.

*Com informações da TV Globo