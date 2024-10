"Mania de Você": Mércia arruma parceiro de maracutaias e coloca Mavi em risco

A governanta tem a brilhante ideia de exibir o vídeo do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), em pleno casamento do filho. Ele consegue reverter o estrago, mas acaba não casando com Viola - (crédito: Reprodução/ Globo)

Mércia (Adriana Esteves), de Mania de Você, será internada em uma clínica psiquiátrica, após tentar detonar o casamento do filho, Mavi (Chay Suede), com Viola (Gabz). Ela não aguentará vê o filho casando com a cozinheira.

A governanta tem a brilhante ideia de exibir o vídeo do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), em pleno casamento do filho. Ele consegue reverter o estrago, mas acaba não casando com Viola.

Segundo o site Natelinha, Mércia será internada em uma clínica psiquiatra pelo filho. Contudo, no local, ela conseguirá pedir ajuda para seu comparsa misterioso. Mavi receberá uma ameaça para libertar a mãe, e, desesperado, acaba fazendo isso.

Mércia, contudo, nem desconfia que Mavi e Luma (Agatha Moreira), começaram a investigar seu passado podre. Em breve, o verdadeiro nome dela será descoberto e o jogo virará mais uma vez.

