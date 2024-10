Confira a setlist dos dois shows de Bruno Mars na capital

O cantor Bruno Mars estará na capital no domingo (26/10) e na segunda-feira (27/10), na Arena BRB. Passando por cinco cidades e apresentando 14 shows, Bruno Mars selecionou uma setlist que contempla três álbuns da carreira e é recheada de sucessos do artista.

Durante a apresentação no The Town, em 2023, Bruno manteve a mesma setlist. Em um momento do show, o cantor performa Evidências, de Chitãozinho&Xororó, música brasileira escolhida para o repertório do festival. Para os shows de 2024, Bruno selecionou Cheia de Manias, do Raça Negra, mas pode haver trocas.



Confira a setlist completa abaixo:



24k Magic

Finesse

Treasure

Billionaire

Perm

Calling All My Lovelies / Wake Up In the Sky

That's What I Like

Please Me

Versace on The Floor

It Will Rain

Marry You

Runaway Baby

Fuck You / Young, Wild & Free / Grenade / Nothin' On You / Talking To The Moon / Leave the Door Open / Die With a Smile

When I Was Your Man

Cheia de Manias

Locked Out of Heaven

Just The Way You Are