Festival Cena Contemporânea abre venda de ingressos nesta segunda (21/10)

A 25ª edição do Cena Contemporânea, festival internacional de teatro em Brasília, abriu nesta segunda-feira (21/10) a venda de ingressos dos espetáculos no site Bilheteria Digital. As apresentações exibidas no Sesc da 504 Sul, de Ceilândia e Taguatinga e Praça Central do Varjão serão gratuitas. As demais peças irão custar R$30 (meia-entrada) e R$60 (inteira).

O festival irá ocorrer de 5 a 17 de novembro em diferentes lugares da capital federal, como Espaço Cultural Renato Russo, Teatro dos Bancários e Cine Brasília. Dirigido pelo ator Guilherme Reis, o evento irá reunir 20 peças teatrais, exibições cinematográficas e oficinas.

Além disso, haverá um show ao vivo do músico Paulo Miklos no Espaço Cultural ADUnB. Entre os 13 espetáculos, estão produções da Argentina, Canadá e Espanha, como Future lovers, No hay banda e Between me and you.