Bruno Mars em Brasília: ainda há ingressos disponíveis? Veja valores e setores

Assim, ao comprá-los on-line, os ingressos sairiam por um total de R$ 1.500 e R$ 750. É possível comprar sem taxas na bilheteria do Mané Garrincha, onde ocorrem as apresentações, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

Para entrar nos shows com ingresso meia-entrada, é obrigatória, segundo o site da Ticketmaster, a apresentação de documento que comprove o benefício. Se a comprovação não for possível, é preciso pagar o restante do valor, no dia do show, para completar o preço de uma entrada inteira na bilheteria. A empresa não se responsabiliza pela não entrada em eventos causada por falta de comprovação ou apresentação de documentação incompleta ou vencida.