Dj Mu540 realiza turnê europeia e cresce ainda mais na cena musical

Conhecido pelo jeito diferenciado de fazer música, Murillo Oliveira Santos, o DJ Mu540 ou Muzão, realizou este ano uma turnê europeia que passou pela Inglaterra, Espanha, Irlanda, França e Holanda. Conhecido por trabalhos como Uma quebrada inteligente, em parceria com o Kyan, e fazendo sucesso com seus sets em festas de todo o país, Muzão soma mais de dois milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Em conversa com o Correio, o DJ e produtor musical comentou que a turnê estava aflorando sua criatividade e que pretendia produzir sempre que estivesse na estrada. Além disso, Muzão, com sua simpatia e senso de humor único, falou sobre fama, mudanças em na vida e o que tem escutado.

Cinco perguntas// DJ Mu540

Um ano atrás, em outubro de 2023, você deu uma entrevista para o Correio e as coisas estavam muito diferentes. Você juntou mais de um milhão de ouvintes do ano passado para cá. Como sua vida mudou de um ano atrás para hoje em dia?

Eu acho que o que mudou foi o público. O público está entendendo mais a minha proposta de trabalho e eu mudei minha comunicação, agora tem mais gente conhecendo meu trabalho e passando a palavra boca a boca. Eu vejo as pessoas falando que antes de morrer tem que ir em um show meu. O próprio público tem feito o meu marketing, tem rolado uma reciprocidade muito legal. Eu estudo muito quem está me ouvindo, eu tento adaptar melhor o som. Penso muito sobre ser DJ e qual a responsabilidade do funk com as mulheres, com as crianças em relação às letras também. A gente que propaga música tem que se atentar a isso, eu acho muito importante porque a cada vez alcanço mais pessoas e sou cobrado mil vezes mais por ser funkeiro. tem que ter o comportamento exemplar, não posso errar porque ainda é visto de uma forma muito marginalizada. Tomo cuidado para que todos possam curtir o funk, a gente não pode ser tão egoísta assim também.

Qual sua parte favorita do sucesso e o que você não gosta muito por estar nos holofotes?



Até agora, não sinto falta de nada, tá tudo normal. Ainda ando de metrô, vejo o pessoal na rua, a única coisa que mudou é que mais pessoas me reconhecem, a proporção de pessoas que me param na rua mudou exponencialmente. Para uma galera, tirar foto e é engraçado isso sendo DJ no Brasil, acho muito legal.

Viralizou um vídeo seu com o Mochakk no Só track boa, onde você misturou funk com Cindy Lauper. Como foi essa escolha?

Eu vou te contar um fato muito curioso. A mãe do DJ Blakes (dono da música que Mu540 remixou com pop), ela é muito fã de Cindy Lauper, um dia eu toquei Cindy Lauper no show e misturei com a música do Blakes, por acaso e a mãe dele adorou. Isso ficou na minha cabeça e ele lançou uma música muito boa e eu fiquei pensando que melhor maneira de apresentar a música nova dele para meu público era com Cindy Lauper. Era para ser uma música para ele e para a mãe dele no mesmo rolê. Fiz essa homenagem para ele e para mãe dele, do nosso jeito mandela. As pessoas querem que a gente lance esse mashup, mas não vou lançar. Tem que ir no show para ver hahahahaha.

Eu queria saber um pouquinho sobre a turnê europeia. O que tem acontecido por aí?

Estou em Portugal, toquei em uma rádio muito legal e estou tendo uma troca com artistas daqui também, conheci o Pedro da Linha (dj e produtor português) e fizemos um set muito legal, sou muito fã dele. Tem sido uma realização de um sonho, eu era um dj de soundcloud e todo mundo desse meio ama e conhece o Pedro. Parecia que a gente já tocava juntos há dez anos, a gente se estuda e se ama, foi muito incrível. Aqui em Portugal, também já toquei com o Kyan, fizemos um show muito especial e foi um show que levantou a galera. É interativo com o público de um modo sonoro, a gente não precisa falar nada, é muito divertido. A gente se moldou para se conectar com a Europa, mas de um modo brasileiro. Estamos trazendo o ritmo aos poucos para eles se apegarem.

O que tem na sua playlist? O que você tem ouvido atualmente?

Eu sou bem previsível, escuto mandela o dia todo mas acabo procurando e conhecendo muitas coisas. Ultimamente, eu estava ouvindo um som indiano, estava estudando o ritmo da Índia. Estava ouvindo também Yuki Chiba, que é música japonesa. Eu gosto de rap coreano, eu gosto de k-pop. Gosto muito de Black Pink, gosto também de Lady Gaga. Sou muito fã de divas pop, acho que elas são o que tem de mais experimental na indústria. Elas tem o carisma, a voz, elas tem tudo. Sou muito fã do pop mesmo, da tecnologia, tem ritmo, introdução, tem tudo muito bem feito. Tem muita influência da minha mãe também que sempre gostou muito de Madonna, acho que puxei isso dela.