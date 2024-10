Morre Antonio Cicero, poeta e filósofo, aos 79 anos

O poeta e filósofo Antonio Cicero morreu nesta quarta-feira (23/10), aos 79 anos. Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 2017, Antonio escreveu as letras das músicas Fullgás, Pra começar e À francesa – as duas primeiras em parceria com a irmã, Marina Lima.

Ele foi diagnosticado com Alzheimer e foi internado por diversas vezes nos últimos anos. O poeta fez um procedimento de morte assistida na Suíça, onde a prática é legalizada.

Nascido no Rio de Janeiro, em 6 de outubro de 1945, Antonio estudou filosofia na PUC do Rio de Janeiro e, depois, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Em 1969, devido a problemas políticos, foi para Londres, onde conclui o curso de filosofia na Universidade de Londres. Em 1976, Cicero foi fazer pós-graduação na Georgetown University, nos Estados Unidos, onde estudou grego e latim, o que lhe permitiu ler no original clássicos como Homero, Píndaro, Horácio e Ovídio. Depois, ele deu aulas de filosofia e lógica, em universidades do Rio de Janeiro.