Confira lançamentos de livros de terror para curtir o Halloween

Com origem no Dia de Todos os Santos, o Halloween é uma prática inicialmente pagã, ressignificada pelo cristianismo para relembrar aqueles que já se foram. A celebração dos espíritos dos mortos tornou-se, na cultura popular, uma espécie de festa temática que ecoa até nas artes, com filmes, séries e livros que contemplam o clima tenebroso. A literatura atual continua o legado das histórias do gênero, que transita entre o terror sobrenatural, horror psicológico e suspense.

Consolidada por obras clássicas como Drácula, Frankenstein e O retrato de Dorian Gray, a literatura de terror se reinventa para acompanhar os avanços tecnológicos e sociais. Confira a lista de alguns lançamentos de livros do gênero em 2024 que prometem submergir o leitor na atmosfera do medo para entrar no universo do Halloween em segurança:





Coelho maldito - Bora Chung

Coelho maldito (foto: Alfaguara)

O livro de contos da escritora coreana Bora Chung é finalista da International Booker Prize e transita entre realismo mágico, folclore, horror, ficção científica e fantasia. A publicação de Chung é uma coletânea de dez histórias assombrosas que tratam de temas reais, alguns dos quais podem ser considerados como críticas de uma sociedade patriarcal capitalista. Chung escreve em metáforas aterrorizantes sobre o papel social que as mulheres ocupam e reflete se o verdadeiro terror não é estar vulnerável.





Coelho maldito

De Bora Chung. Alfaguara, 232 páginas. R$42,60





Uma família feliz - Raphael Montes

Uma família feliz (foto: Companhia das Letras)

A publicação mais recente do escritor e roteirista brasileiro Raphael Montes é uma mistura de suspense psicológico e romance policial. O livro começa pelo último capítulo e já entrega ao leitor um desfecho violento da história. A narrativa acompanha Eva, uma mulher de classe média-alta com a vida perfeita, até tudo sair do planejado ao descobrir uma gravidez. O livro é baseado no roteiro de Montes para o filme homônimo protagonizado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini e dirigido por José Eduardo Belmonte.

Produtor e escritos Raphael Montes (foto: Divulgação)

Uma família feliz

De Raphael Montes. Companhia das Letras, 352 páginas. R$41,93





A fúria - Alex Michaelides

A fúria (foto: Record)

Do mesmo autor do best-seller A paciente silenciosa, A fúria é um thriller sobre uma ex-estrela de cinema que viaja com os amigos para uma ilha particular na Grécia e cruza o caminho de um assassino. Narrado pela perspectiva do assassino, o livro traz a visão de um psicopata que julga estar vivendo uma história de amor — ou um jogo de caça entre gato e rato.





A fúria

De Alex Michaelides. Record, 336 páginas. R$36,27





Pelas entranhas - Triz Parizotto

Pelas entranhas (foto: Maquinaria)

Em três contos sombrios, a autora e atriz paulistana explora os limites do ser humano com grande horror. A história Baço acompanha um professor solitário envolvido em uma série de eventos perturbadores: animais começam a aparecer mortos e grotescamente mutilados na vizinhança. O oficial da lei da cidade pede a ajuda do professor na investigação, um mistério que desafia a lógica e a sanidade. Olhos aborda o luto de uma garota pela perda da mãe e a descoberta de um possível suicídio para escapar de uma existência de dor. Carne é uma história que compreende a natureza humana entre o bizarro, o sombrio e o belo.





Pelas entranhas

De Triz Parizotto. Maquinaria, 240 páginas. R$52





Histórias selecionadas - Neil Gaiman

Histórias selecionadas (foto: Intrínseca)

Autor de Deuses Americanos e Coraline, Neil Gaiman reúne 52 textos em ordem de publicação. O livro evidencia a versatilidade da escrita de Gaiman com histórias de terror, de humor, de amor, de fantasma, de fantasia e de mistério. São tramas com seres fantásticos, pessoas comuns com poderes esquisitos, pessoas esquisitas com problemas comuns, mundos maravilhosos e terríveis, e o mundo real, que não é tão real quanto você talvez imagine. Algumas histórias já foram publicadas em antologias e outras são inéditas no Brasil.





Histórias selecionadas

De Neil Gaiman. Intrínseca, 656 páginas. R$80,34





No andar de baixo - Cecília Ramos

A HQ da cartunista brasileira Cecília Ramos reúne quatro contos de terror e suspense ambientados dentro de casa. Cada história aborda temas do cotidiano que podem ser um terror mais real do que qualquer outra bizarrice sobrenatural. Publicadas ao longo de três anos na época do Halloween nas redes sociais, as histórias foram ampliadas com orientação do roteirista Matheus Albano. O livro assinado pelo estúdio Cartumante de publicação independente está na pré-venda pelo site Catarse, em projeto de financiamento coletivo que oferece uma capa que brilha no escuro e recompensas aos apoiadores.

No andar de baixo (foto: Cartumante)

No andar de baixo, Cecília Ramos. Cartumante, 128 páginas. Projeto em meta no site Catarse a partir de R$35





A maldição da casa das flores - Trang Thanh Tran

A maldição da casa das flores (foto: Astral Cultural)

O romance de estreia da autora vietnamita é um thriller psicológicoque foi também best-seller do New York Times. O livro narra a história de Jade, que retorna à casa do pai, no Vietnã, e tenta se encaixar em uma família tradicional. Mas a Casa das Flores tem outros planos — noite após noite, Jade acorda paralisada, as paredes ecoam zumbidos aterrorizantes, enquanto os jardins, outrora cuidados pelos ancestrais da personagem, revelam vestígios de um passado assustador. Nos antigos corredores ressoa um aviso ameaçador: Não coma. A casa está disposta a tudo para nunca ser abandonada novamente.

A maldição da casa das flores

De Trang Thanh Tran. Astral Cultural, 288 páginas. R$25,91





O que está lá fora - Kate Alice Marshall

O que está lá fora (foto: Darkside)

O thriller psicológico de Kate Alice Marshall é inspirado em um crime real e narra a história de Naomi, encontrada depois de ser brutalmente atacada em uma floresta sinistra. Com dezessete facadas no corpo, a personagem sobrevive para ajudar na captura do serial killer que a agrediu, procurado pelo assassinato de seis mulheres. Uma história de um crime assustador, uma atmosfera envolvente, personagens cativantes e uma floresta viva que presenciou a maldade acontecer em seu coração.

O que está lá fora

De Kate Alice Marshall. Darkside, 352 páginas. R$53,64





O último demônio a morrer - Richard Osman

O último demônio a morrer (foto: Intrínseca)

O novo livro do Clube do Crime das Quintas-Feiras une suspense, emoção e humor para construir um mistério sensível e cheio de reviravoltas. Em clima de fim de ano, um objeto valioso é transportado clandestinamente e para nas mãos de um velho conhecido do Clube do Crime. O grupo de detetives investiga o ramo de antiguidades para achar um assassino e novas mortes se acumulam.

O último demônio a morrer

De Richard Osman. Intrínseca, 320 páginas. R$56,60





Causas não naturais - Dr Richard Shepherd

Causas não naturais (foto: Darkside)

Dr. Shepherd possui uma longa carreira como patologista forense e trabalhou mais de três décadas ao lado de sua grande parceira profissional, a morte. Shepherd acumula mais de 25 mil autópsias na trajetória e busca estabelecer as causas reais da morte em casos de doenças, crimes, massacres e catástrofes. No lançamento que integra a coleção Profissionais da morte, o doutor guia o leitor através do trabalho na área de patologia forense, desde a cena do crime até os bancos dos tribunais, expondo não somente o fascinante processo do trabalho que executa, mas também os efeitos dessa jornada na própria vida ao longo dos anos.

Causas não naturais

De Dr Richard Shepherd. Darkside, 384 páginas. R$66,53





Como desvendar seu próprio assassinato - Kristen Perrin

Como desvendar seu próprio assassinato (foto: Universo dos livros)

Em 1965, uma cartomante disse a Frances Adams que um dia ela seria assassinada. Assim, ela passou os sessenta anos seguintes tentando impedir o crime que eventualmente a levaria à morte. Ninguém a levava a sério — até ela aparecer morta. Quando a sobrinha-neta Annie descobre que o pior medo de Frances se tornou realidade, precisa lidar com o último ato de vingança da tia-avó contra a família e os amigos céticos: o testamento de Frances estipula que a pessoa que solucionar seu assassinato herdará sua fortuna.

Como desvendar seu próprio assassinato

De Kristen Perrin. Universo dos livros, 368 páginas. R$63,90





Herança macabra - Verónica E. Llaca

Herança macabra (foto: Faro editorial)

Ambientado no México dos anos 1940, o livro transforma as ruas de uma cidade em palco para o assassinato de crianças do bairro, crime cometido pela Ogra do bairro Roma. Décadas mais tarde, um escritor da era contemporânea se depara com fotografias enigmáticas de mulheres mortas. As imagens carregam uma sinistra coincidência com cenas presentes nas obras do escritor, obrigando-o a confrontar o fato de que o horror que imaginava escrever agora é apresentado de forma real. Com o ressurgimento de pistas que remetem à falecida Ogra, enigmas começam a tecer uma ponte entre eras e segredos ocultos na trama histórica.

Herança macabra

De Verónica E. Llaca. Faro editorial, 288 páginas. R$39,19