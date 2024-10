Memorial dos Povos Indígenas abre edital para artistas indígenas

O Memorial dos Povos Indígenas, em parceria com a ONG Amigos da Vida, anunciou a abertura de um edital, exclusivo a artistas indígenas, para seleção de propostas para exposições de arte e lançamento de livros. As inscrições são gratuitas e devem ser submetidas via formulário online ou presencialmente na administração do Memorial dos Povos Indígenas, sempre às quartas-feiras, no período da tarde, estão abertas até o dia 20 de novembro de 2024. Os documentos necessários estão descritos no edital.

Os projetos serão avaliados por uma comissão designada pela ONG e pela diretoria do Memorial, que levará em conta critérios como a adequação ao espaço, originalidade, qualidade técnica, interesse do público, e a contribuição histórica e sociocultural das obras. Os artistas selecionados para as exposições receberão um cachê de R$ 2 mil como ajuda de custo para impressão de materiais promocionais. No entanto, não haverá cachê para o lançamento de livros. Os autores poderão vender suas publicações durante o evento.

“Os artistas indígenas têm feito trabalhos brilhantes, fascinantes. Uma arte poderosa e rica, um ornamento espetacular com cores vivas que tem valor documental. Isso celebra a identidade dos indígenas, mostrando a grande diversidade e riqueza de sua cultura, que tem uma contribuição muito importante, todavia pouco conhecida e que poderia ser revelada ao mundo. Mas estamos aqui no MPI para abrir espaços para eles”, comemora David Terena, diretor do Memorial dos Povos Indígenas.

O resultado será divulgado no Instagram do Memorial dos Povos Indígenas no dia 29 de novembro de 2024. As exposições terão a duração de 20 dias, e os eventos de lançamento de livros ocorrerão em datas a serem combinadas entre novembro de 2024 e março de 2025.

