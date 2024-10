"Vitória", filme protagonizado por Fernanda Montenegro, ganha trailer

O Globoplay divulgou, nesta quarta-feira (23/20), o trailer do novo filme original da plataforma, Vitória. Estrelado por Fernanda Montenegro, o longa é inspirado no livro-reportagem Dona Vitória da Paz, do jornalista Fábio Gusmão. A produção está prevista para estrear nos cinemas no dia 13 de março de 2025.

Vitória acompanha uma idosa que descobre e denuncia um esquema de tráfico de drogas em Copacabana por meio de filmagens feitas a partir da janela de sua casa. O caso real foi publicado pela primeira vez no jornal Extra, em 2005, e levou cerca de 30 pessoas à cadeia, incluindo traficantes e policiais corruptos.

No início das filmagens, o diretor Breno Silveira, responsável pelo longa, morreu de um ataque cardíaco, o que fez a cineasta Andrucha Waddington assumir o cargo e dar continuidade ao projeto. Com o roteiro de Paula Fiúza, o filme também conta com Alan Rocha.

