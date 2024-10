Grande Sertão Veredas abre festival de cinema brasileiro em Los Angeles

De 4 a 7 de novembro, o Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) ocorre no The Culver Theater, com mais de 50 filmes na programação. Acompanhado de uma noite de gala, o longa-metragem de abertura é Grande Sertão Veredas, lançado este ano e dirigido por Guel Arraes. Estômago II é responsável pelo encerramento do festival.

Neste ano, a seleção oficial é composta por 15 longas-metragens, 19 curtas e sete documentários nacionais, entre eles Maníaco do Parque, Inexplicável, Nas ondas de Dorival Caymmi e Escadaria do amor. Cada sessão será seguida por um Q&A com os diretores das obras. A comissão julgadora é formada por Dandara Ferreira, Laura Malin, Lula Oliveira, Aymara Limma, Will Mazzola, Raildon Lucena e Verônica Villa Head.

O Los Angeles Brazilian Film Festival é reconhecido como o maior festival que celebra a brasilidade fora do país, fundado por Meire Fernandes. Desde 2008, foram mais de 500 prêmios distribuídos e 1300 filmes distribuídos nos cinemas. A programação de 2024 reflete a diversidade do Brasil, com destaque para direções feminina, negras e representantes das regiões Norte e Nordeste.