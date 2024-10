Xuxa diz que Junno enviou nudes para ela na 1ª vez que se falaram

Em conversa no canal de Fernanda Gentil, Xuxa, de 61 anos, compartilhou momentos de sua vida com o marido, Junno Andrade, a quem descreveu como "tarado". Ela revelou que ele gostaria de ter mais momentos íntimos, mas as agendas atrapalham. "As agendas não batem", completou Fernanda, rindo.

A apresentadora também comentou como o marido tem mostrado um novo mundo para ela. "Eu quero conhecer muitos lugares que nunca visitei. Mas ele sempre brinca: ‘tem gente que te conhece em todo lugar'". O casal, juntos desde 2012, compartilha muitas experiências inusitadas.

Xuxa descreveu Junno como um "ogro romântico" e contou uma história divertida sobre o início da relação. Ela provocou o ator com uma pergunta de duplo sentido e foi surpreendida quando ele mandou uma foto íntima em resposta. "Eu disse: uau! Quando a gente vai se ver?", brincou, entre risos.

A relação entre Xuxa e Junno é marcada pela leveza e pelo bom humor, com o casal constantemente se provocando de maneira divertida. Mesmo após anos de casamento, a química e a intimidade entre os dois continuam fortes.

