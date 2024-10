Ex de Sandy, Lucas Lima surfa com produtora apontada como affair

Os dois, que foram fotografados juntos pela primeira vez em março, continuam frequentando as mesmas aulas de surfe - (crédito: Reprodução/ Instagram)





Lucas Lima, de 42 anos, aproveitou a manhã desta quarta-feira para surfar na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Acompanhado da produtora Julia Martins, o músico se mostrou empolgado com seu novo hobby. "É muito louco quando você descobre algo novo nessa idade", comentou.

Os dois, que foram fotografados juntos pela primeira vez em março, continuam frequentando as mesmas aulas de surfe. Julia, que também compartilhou momentos do dia nas redes, capturou imagens de Lucas em ação no mar. A dupla já foi vista várias vezes na praia, alimentando especulações sobre um possível romance.

Em março, Lucas Lima foi rápido em negar qualquer envolvimento romântico com Julia, afirmando que ela era apenas uma "colega de trabalho". Mesmo assim, sete meses depois, os dois continuam se encontrando regularmente. A convivência tem gerado novos rumores, mas o músico segue discreto sobre sua vida pessoal.

Julia Martins, produtora e jornalista, é uma figura importante na rotina de gravações do "Caldeirão com Mion", programa em que Lucas participa. Além de seu trabalho na TV, ela está cursando mestrado em TV e Cinema e também atua como criadora de conteúdo digital.

