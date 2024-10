Em cartaz com o espetáculo "Na palma da mão", onde interpreta Leci Brandão, Tay questiona o preconceito no mercado de trabalho - (crédito: Reprodução/ Instagram)





Tay O’hanna, de 30 anos, está em um intenso processo de autodescoberta pessoal e profissional. O ator transgênero e não-binário, que se destacou como Maura em "As Five", tem compartilhado suas fases de transição nas redes sociais e discutido como essas mudanças impactam sua carreira.

Leia também: Defesa de Deolane pede ao STF que influenciadora não deponha em CPI

Em cartaz com o espetáculo "Na palma da mão", onde interpreta Leci Brandão, Tay questiona o preconceito no mercado de trabalho. "As pessoas trans ficam sem emprego ao iniciarem suas transições, mas por que o trabalho para, se a transição não para de acontecer?", refletiu o ator.

Leia também: Namorada de Liam Payne revela bilhete dado pelo cantor dias antes da morte

Apesar de interpretar majoritariamente personagens cisgêneros, Tay O’hanna vem se questionando sobre a conexão entre visual e identidade. "Interpretamos papéis, não gêneros, mas é difícil não notar que os papéis que chegam a mim estão ligados ao que aparento representar", afirmou.

Tay ainda destacou a dificuldade de encontrar oportunidades durante a transição, ressaltando que antes, como pessoa vista como cisgênero, tinha mais chances profissionais. Ele reforça que suas transformações pessoais estão ocorrendo, mas que as oportunidades profissionais não têm acompanhado essa evolução.

O post Namorado de Thalita Carauta, ator Tay O’hanna faz transição de gênero foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.