Velório do cineasta Vladimir Carvalho será no Cine Brasília, nesta sexta

O velório do cineasta Vladimir Carvalho será realizado nesta sexta-feira (25/10), no Cine Brasília, das 9h30 às 13h30. Depois, o corpo seguirá para o Cemitério Campo da Esperança, onde será enterrado às 14h30, na área dos pioneiros. O cineasta Vladimir Carvalho morreu, aos 89 anos, nesta quinta-feira (24/10), devido a complicações em decorrência de um infarto.

Internado no Hospital Santa Helena, o pesquisador realizou uma hemodiálise por causa da paralisação das funções renais, mas não resistiu. A informação foi divulgada por Maria do Socorro Coutinho de Carvalho, companheira de Vladimir, e por Walter Carvalho, irmão do cineasta.

Desde a década de 1970, o Cine Brasília tornou-se um lugar importante para o cineasta, onde divulgava seus trabalhos no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro ou apresentava o evento. Em janeiro deste ano, o professor emérito da UnB comemorou seu aniversário no Cine Brasília com a exibição do primeiro longa-metragem de sua carreira, O país de São Saruê (1971). O espaço, que foi palco de várias exibições e debates sobre a obra do cineasta, publicou uma nota de pesar sobre a morte de Vladimir.

Com mais de 10 documentários sobre temas da política e da história nacional, Vladimir está entre os nomes mais importantes do cinema brasileiro. Filmes como Barra 68 (2000) e Conterrâneos velhos de guerra (1991) estão entre as principais produções do documentarista.