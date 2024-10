Morte do cineasta Vladimir Carvalho repercute nas redes sociais

A morte do cineasta Vladimir Carvalho repercutiu nas redes sociais. Um dos documentaristas mais importantes do Brasil, diretor de mais de 10 filmes e nome símbolo para o cinema brasileiro e para a história de Brasília, o cineasta também era um guardião da memória do cinema. Ao longo dos anos, desde a década de 1990, formou uma coleção considerável sobre a história do cinema. Conhecido como Cine Memória, o acervo ficava abrigado em uma casa na W3 Sul e Vladimir negociava com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para criar um Museu do Cinema com a coleção.

O deputado Fábio Félix (PSol) reagiu nas redes sociais : “um dos nomes mais importantes do cinema nacional”.

Grande tristeza e pesar! Nos deixa hoje o cineasta Vladimir Carvalho, aos 89 anos. Vladimir é um dos nomes mais importantes do cinema nacional, deixando um legado de documentários sobre a política e a história do nosso país. Minha solidariedade aos amigos e familiares!

A também deputada Erika Kokay (PT-PCdoB-PV) disse que a morte de Vladimir é "perda irreparável"

Perda irreparável. Vladimir Carvalho foi um mestre. Depois de tanto nos encantar com sua extensa obra, ele que se encantou hoje, mas seguirá eterno. Deixa grande legado na história do cinema brasileiro e um grande amor por Brasília. Um exemplo de artista, de cidadão e um grande…

André Mueller, integrante da banda Plebe Rude, lembrou o documentário Rock Brasília — Era de Ouro, dirigido por Vladimir e lançado em 2011.

Um imenso sniff-sniff ao cineasta Vladimir Carvalho que nos deixa hoje. Alguém com a bagagem cultural e política dele fazer um documentário sobre o rock de Brasília deu credibilidade a todo nosso trabalho. Sou grato e fã.

Faleceu o grande documentarista brasileiro Vladimir Carvalho. Vladimir fez tantos documentários relevantes sobre a cultura brasileira, retratou Cícero Dias, José Lins do Rego.



Ele estava no júri que premiou O Jardim das Aflições no Cine PE, o que é um dos meus maiores orgulhos.… pic.twitter.com/LRyYGh4PS8 — Josias Teófilo (@josiasteofilo) October 24, 2024

Com um sentimento de perda e tristeza tomei conhecimento neste exato momento do falecimento do grande cineasta brasileiro, amigo e camarada Vladimir Carvalho.

Com um sentimento de perda e tristeza tomei conhecimento neste exato momento do falecimento do grande cineasta brasileiro, amigo e camarada Vladimir Carvalho.

Um paraibano de Itabaiana que andou pelo Brasil e virou candango de Brasilia e sempre um brasileiro que se vinculou ao…

