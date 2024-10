Rafael Cruz Tico e Felipe Fiúza lançam álbum com instrumentos inusitados

A união de Rafael Tico Cruz e Felipe Fiúza gerou a dupla DuoTiFi e a brincadeira que junta os nomes dos dois reflete o jeito imaginativo com que o grupo trabalha. O novo álbum homônimo foi lançado na segunda-feira (21/10) e está disponível em todas as plataformas digitais, contando com seis novos videoclipes.

As músicas foram todas gravadas com instrumentos feitos por eles a partir de materiais reciclados, misturando percussão e sintetizadores de maneira inovadora. Essa combinação de sons eletrônicos com elementos tipicamente brasileiros garantiu à dupla o alcance de 30 países no Spotify, de forma orgânica e autêntica.

“Somos brasilenses, negros e moradores da periferia do DF, e estamos honrados em apresentar nossas músicas, que envolvem uma ampla pesquisa e utilizam programações tecnológicas para reunir todos os sons criados”, ressalta o Duo em nota. Além disso, a dupla busca explorar as narrativas e ritmos que refletem suas vivências, promovendo um diálogo cultural que ultrapassa fronteiras.

Com um estilo único e envolvente, DuoTiFi não apenas entretém, mas também educa e inspira, mostrando que a música pode ser um veículo poderoso para a transformação social. O público aguarda ansiosamente os próximos passos dessa jornada musical que, sem dúvida, continuará a surpreender.