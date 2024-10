Sandy anuncia programa musical com convidados e entrevistas no Multishow

Além de seu novo projeto, Sandy compartilhou momentos emocionantes de sua infância no documentário sobre Chitãozinho & Xororó - (crédito: Reprodução/ Instagram)





Sandy confirmou seu novo projeto no Multishow, um programa musical que promete trazer uma mistura de boa música e histórias emocionantes. Em um comunicado, ela expressou sua empolgação, mesmo ainda desfrutando de um período sabático. "É uma série musical que tem tudo a ver comigo", afirmou.

Embora a estreia esteja marcada apenas para o próximo ano, a artista mal pode conter sua ansiedade. Ela revelou que já está se preparando para receber cinco cantoras como convidadas. "Estou amando tudo isso e quando der, volto com mais novidades!", disse, deixando os fãs ainda mais animados.

Além de seu novo projeto, Sandy compartilhou momentos emocionantes de sua infância no documentário sobre Chitãozinho & Xororó, disponível no Globoplay. Ela recordou com carinho dos tempos em que pedia ao pai que tocasse violão para cantar juntos. "Eu tenho algumas lembranças de quando a gente ainda não era artista", relembrou.

No documentário, Sandy também destacou como a música sempre fez parte de sua vida desde a infância. "Meu irmão gostava muito dos instrumentos, e com dois anos já imitava o baterista", revelou. Essas recordações mostram como a paixão pela música está presente em sua história familiar, influenciando sua carreira desde cedo.

